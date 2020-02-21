教育部提供備用防疫物資 苗栗縣補教業領取踴躍

苗栗縣政府21日在苗栗巨蛋體育館發放教育部提供的備用防疫物資給補教業者，縣府教育處表示，領取狀況踴躍，過程平和。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 109年2月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）開學在即，苗栗縣政府今天在縣內巨蛋體育館發放教育部提供的備用防疫物資給補教業者，一度傳出想請警方坐鎮，縣府教育處澄清無此規劃，強調業者領取狀況踴躍，過程平和。

苗栗縣政府為協助轄內各補習班、兒童課後照顧中心做好武漢肺炎防疫工作，今天在苗栗市巨蛋體育館配發教育部統籌提供口罩、酒精等防疫物資，供縣內298家補習班、兒童課後照顧中心（安親班）業者備用。

縣府教育處社教科長鄭芳渝指出，這批物資屬防疫備用性質，以縣內招收高中以下學生的298家補習班、安親班為發放對象，扣除1家停業中，共列冊297家業者領取。

鄭芳渝表示，目前獲配發口罩356盒（含成人與兒童）、4公升裝酒精44瓶，因數量有限，將依教育部發放原則，按照班設面積規模、學生人數多寡核配，並以招收學生年齡層越小者優先提供，作為班內學生及教職員工出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

來自縣內各鄉鎮市補教業者陸續到場領取，有業者表示近來持續加強環境教室清潔消毒，在酒精部分，先前已有自行採購，加上市公所、縣府也提供，「目前還算夠用」；另一家業者說，現在防疫物資相當搶手，拿到教育部配發這批口罩「感覺彌足珍貴」，相信對防疫會有幫助。

有媒體報導，教育處今天發放物資原本有意比照外縣市作法，找政風、警力到場坐鎮，鄭芳渝表示，業者領取情況相當踴躍，過程平和，也未有推擠、搶物資情況；預計24日會有第2批物資到位發放，目前並無規劃請警力支援。（編輯：方沛清）1090221