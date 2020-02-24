更多編輯台推薦新聞：
圖解防疫 2/25開學日校園6大對策一次看
生活

圖解防疫 2/25開學日校園6大對策一次看

影片／金恩博士6度登TIME封面 視覺特效公司打虛擬肖像
科技

影片／金恩博士6度登TIME封面 視覺特效公司打虛擬肖像

義大利封城防武漢肺炎 民眾狂掃麵條罐頭和口罩
國際

義大利封城防武漢肺炎 民眾狂掃麵條罐頭和口罩

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽
生活

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北公告勞檢違規廠商 燿華電子罰最多

最新更新：2020/02/24 18:01

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市今天公布今年第一波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、就業服務法廠商共278家；燿華電子總裁罰金額最高，達新台幣126萬元，其次為統聯客運105萬元。

勞動檢查處指出，這次公布違法廠商為去年11月及12月間被查獲違法及曾申訴被駁回業者，勞基法違規情形以未依法給付加班費最嚴重，共有76家；違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，有34家；另外，違反性別工作平等法2家、違反就服法1家。

勞檢處表示，公布違法廠商共278家，總裁罰金額逾2212萬元，其中，燿華電子因被查獲第7次使勞工超時工作及第4次未給予勞工例假休息等違法情事，總計裁處罰鍰126萬元。

其次，統聯客運及大有巴士因查有使勞工超時工作及未給予勞工例假休息情形，按其違規次數裁處統聯客運罰鍰105萬元、大有巴士85萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為保障勞工權益，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市政府已於107年6月13日修正公告新的裁罰基準，呼籲雇主遵守法令規定，以免遭受高額罰鍰。（編輯：方沛清）1090224

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報