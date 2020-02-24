新北公告勞檢違規廠商 燿華電子罰最多

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市今天公布今年第一波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、就業服務法廠商共278家；燿華電子總裁罰金額最高，達新台幣126萬元，其次為統聯客運105萬元。

勞動檢查處指出，這次公布違法廠商為去年11月及12月間被查獲違法及曾申訴被駁回業者，勞基法違規情形以未依法給付加班費最嚴重，共有76家；違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，有34家；另外，違反性別工作平等法2家、違反就服法1家。

勞檢處表示，公布違法廠商共278家，總裁罰金額逾2212萬元，其中，燿華電子因被查獲第7次使勞工超時工作及第4次未給予勞工例假休息等違法情事，總計裁處罰鍰126萬元。

其次，統聯客運及大有巴士因查有使勞工超時工作及未給予勞工例假休息情形，按其違規次數裁處統聯客運罰鍰105萬元、大有巴士85萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為保障勞工權益，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市政府已於107年6月13日修正公告新的裁罰基準，呼籲雇主遵守法令規定，以免遭受高額罰鍰。（編輯：方沛清）1090224