韓國瑜揭疫情衝擊餐飲 高市綠議員批倒果為因

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄市長韓國瑜今天訪視喜憨兒庇護商店指出，受景氣及疫情影響「很多餐廳、小個體戶撐不住都結束營業」說法受到質疑。民進黨市議員批他「倒果為因」，籲勿將經濟問題都歸咎疫情。

民進黨高雄市議員邱俊憲在臉書貼文，高市府統計民國108年相較107年的餐飲、住宿業資料，光是家數減少了411家、資本額減少新台幣24億1200萬元；其實高雄市的餐飲及住宿在去年就經歷一場寒流。

他表示，去年韓國瑜執政，餐飲住宿業已衰退，業者的辛苦「似乎並非只是此次武漢肺炎疫情所致」。促市府務實了解各行各業面對的困難及問題才能提出有效的應對措施而非將問題都歸咎疫情。

市府經濟發展局說明，餐飲及住宿業家數減少是受到大環境影響致公司自行登記解散，另有原因是市府配合中央政策辦理通知解散登記、命令解散、廢止公司登記的影響。

經發局指出，財政部資料顯示，高雄市108年經營住宿及餐飲業公司、行號共計1萬9133家，較107年1萬8738家，成長2.11%；108年住宿及餐飲業營業額計731億元，較107年687億元成長6.56%，經發局說從財政部資料顯示有含公司、行號，數據更貼近實際。

韓國瑜自爆餐飲及住宿業受衝經營困難而結束營業。下午他偕研考會主委李銘義到夢時代購物廣場去行銷美食，透過直播可以看到韓國輸扮演霜淇淋賣家，將一杯杯的霜淇淋遞送給民眾。

接著和李銘義宣傳市府因應處情提供的紓困方案，包括全國最利貸款、抗疫減稅三部曲、市有攤商租金減半、縮短路邊停車收費時間及旅宿業者的紓困。

全國防疫改一級開設，韓國瑜呼籲民間、政府齊心並配合中央流行疫情指揮中心一起擊敗疫情，並邀民眾到高雄觀光消費。（編輯：黃世雅）1090227