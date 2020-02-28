二二八連假帶來人潮 清境農場住房率逾9成

（中央社記者吳哲豪南投28日電）二二八連假有3天，南投清境農場周邊民宿住房率超過9成，業者分析，許多民眾春節受武漢肺炎影響待在家，等到二二八連假才出門旅遊，但接下來3月份算淡季，住房率恐會下降。

今天是二二八連假的第一天，雖然武漢肺炎疫情不斷升溫，不過從上午開始，南投縣內多條通往日月潭、清境農場等的道路以及通往埔里的國道6號高速公路，出現車多情形，清境農場從中午起也出現上山遊玩的人潮。

南投縣觀光民宿協會總幹事林宏哲接受中央社記者訪問時說，清境農場周邊的民宿，今、明2天住房率都超過9成，絲毫沒有受到武漢肺炎的影響；他分析，農曆春節連假原本有很多人決定出遊，但傳出疫情後，就取消行程待在家。

林宏哲指出，台灣和其他國家相比，武漢肺炎疫情較為輕微，民眾等到二二八有3天連假才出門旅遊，而且清境農場位於高山，比較不受到疫情影響，業者也做好把關工作，除了加強消毒外，詢問注意遊客的健康狀況，如有發燒等情形，會建議客人就醫。

林宏哲說，受到武漢肺炎影響，來自國外的客人也明顯減少，加上學校開學，3月份的住房率不太樂觀，不過政府有補助業者利用淡季進修課程，提升服務品質，希望大家共體時艱，度過淡季。（編輯：謝雅竹）1090228