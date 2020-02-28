南橫取締超速噪音 首日交通違規開單141件

（中央社記者陳朝福高雄28日電）南橫公路梅山口至天池段今年1月13日開放通行後，每逢假日大型重機車成群結隊呼嘯而過。轄區六龜警分局今天連假擴大聯合稽查，取締包括超速、車輛不合規定等交通違規141件。

趁著今天228連續假期，警方會同監理站、環保局人員在進入六龜與荖濃兩聚落之前的道路設點執行聯合稽查。取締項目包括超速、大型重機車改裝排氣管與噪音。依高雄市政府警察局六龜分局行政組統計，141件交通違規案中，包括大型重機車15件，另一般汽、機車126件。

民國98年88風災導致南橫公路（台20線）交通中斷，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段歷經10年復建，臨105便道梅山口至天池段在今年1月13日開放通行以來，讓原本沈寂10年之久的交通環境頓時活絡起來。

但當地湧入大量人、車潮，川流不息也帶來交通秩序壓力與環境汙染，特別是每逢假日重機成群結隊呼嘯而過，噪音影響居民安寧生活，交通事故更是一大隱憂。

六龜分局為提升執法強度改善交通秩序，在台20線沿線增設速限及測速照相警告標誌，並規劃執行測速照相取締違規超速，每逢假日調度警力支援提高勤務密度。由於南橫沿線的六龜、荖濃、寶來、高中、桃源等聚落，限速都是30公里，提醒遊客進入社區前減速。

除行經社區減速慢行避免超速及排氣噪音影響居民安全與安寧；另勿占用對向車道及路邊違規停車，全天應開啟車頭燈，天池廣場劃設槽化線是為提供直升機執行救難（護）起降範圍，禁止停車。（編輯：孫承武）1090228