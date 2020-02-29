曹公新圳漂近十噸油污 高市府逮藥廠洩重油

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄市環保局今天循線，從鳥松區曹公新圳上游發現油污漂流數公里長，估洩漏油污約10噸，市府緊急通知農田水利會關閉水閘門並揪出重油來自藥廠，採檢依法最高可罰600萬元。

環保局在晚上發布新聞稿指出，29日下午接獲通報指曹公新圳上游飄散濃濃油味，水面出現大量油污。環保局稽查發現河道漂流大片油污，先緊急通知農田水利會關閉引水閘門避免污染農田。

稽查人員再溯源2公里，查獲重油來自一家製藥廠，於工廠油污排放處採集油泥送驗，將等檢測報告結果依水污染防治法最高可罰新台幣600萬元罰鍰。

環保局環境稽查科長林燦銘告訴中央社記者，油污漂流綿延數公里長，從鳥松區到仁武區，環保局很擔心污染會再擴大，已緊急用攔油索阻擋。

環保局轉述業者說，29日上午因廠內進行重油貯槽吊掛作業，不慎造成貯油槽破裂，導致10噸貯油槽內重油及油泥洩漏。

環保局下午派員追查污染源發現部分重油及油泥經廠內雨水溝流入曹公圳，造成油污染綿延6公里長；但是廠方於事故發生時並未進行緊急措施防堵油污染擴散，也未通報，已違反水污染防治法規定。

環保局更擔心的是該廠下游為農田水利會灌溉渠道，萬一油污流入農田，將導致大片農田遭受油品污染，影響更大。

環保局同時於污染處、大同圳橋、夢松橋及下游仁勇橋布設吸油棉索，避免油污染持續擴散殃及下游農田及灌溉渠道，並現場促業者連夜清除油污，以防止重油及油泥經曹公新圳流入後勁溪，並於清除完畢後向環保局進行報備。

環保局呼籲業者妥善處理製程油品，不得任意排放，若發生意外洩漏情形，依法要通報並採取緊急措施防止污染擴散；非法排放廢油污染河道將強力掃蕩，若查獲違規排放將依法予以重罰停工，嚴重者則一併移請檢警刑事偵辦。（編輯：張佑之）1090229