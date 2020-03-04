防疫紓困 高市府撥款1億元為業者代繳1年年息

（中央社記者王淑芬高雄4日電）受武漢肺炎疫情影響，旅宿觀光及相關產業生意大受影響，不少業者亟需紓困。高市經發局今天指出，市府協助企業紓困撥款1億元為業者吸收百萬元利息1.58%，以一年為限。

高雄市政府經濟發展局副局長高鎮遠今天告訴中央社記者，經發局已從「高雄市促進產業發展基金」中撥款新台幣1億元資金要協助企業度過難關；即業者自1月25日（高雄市防疫一級開設）起向八大行庫或高銀申請紓困貸款，市府將為業者吸收1年期1.58%利息。

除了企業向八大行庫申貸的給予紓困補貼，市府也協調高雄銀行推出「齊心防疫高銀最相挺方案」，以年利率1.58%放貸協助微型資金周轉，貸款期最長3年。

高雄銀行副總經理徐翠梅接受中央社記者電話採訪指出，防疫紓困專案推出以來，2月份共放貸55件，金額以百萬元以內為限，放貸總金額4731萬元。

她說，近來也有觀光旅宿業者尋求紓困，包括延後繳納貸款，經高銀協調許可緩繳本金只繳利息，緩解業者的資金壓力。

因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情紓困，除了提供資金利息紓困，經發局也對全市逾4000個市有攤商攤位租金減半；另外，市府所屬高雄市國際會議中心經營廠商權利金也減少2成，降低業者承租壓力。（編輯：孫承武）1090304