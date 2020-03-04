學校廚工醫療口罩 台南市教育局：以自備為原則

（中央社記者張榮祥台南4日電）武漢肺炎升溫，數名台南市議員今天要求將學校廚工列入醫療口罩配給名單，以免1人染病，全校感染。台南市教育局表示，學校廚工和學校教職員生一樣，醫療口罩以自備為原則。

台南市議員李宗翰今天指出，台南市169所國中小學午餐由560名廚工烹煮，依新冠病毒高度口沫傳染的可能性下，若有1名廚工染病，全校會一起感染。

另名市議員呂維胤認為團膳業者影響風險更大，他表示，學校營養午餐由學校廚工烹煮外，最常見的是團膳業者供餐，一家業者往往有百名員工同時作業，供餐超過10間學校，影響範圍比學校廚工還要大。

台南市政府教育局則發布新聞稿指出，基於衛生安全考量，食品從業人員依法需佩戴口罩，以防口沫及病菌污染食物，學校廚工製備午餐僅配戴一般口罩就行，不需使用醫療口罩。

教育局人員說，學校廚工若沒有一般口罩，配戴紙質口罩、活性碳口罩、棉布口罩或透明口罩，也可達到防止飛沫污染的效果；學校廚工在防疫期間所需的醫療口罩，目前也和學校教職員生一樣，以自備為原則。

教育局人員表示，教育局已採購及中央統一配發給各校的備用口罩約28萬8000片，開學前也請學校為廚工準備各種衛生防護用口罩，落實廚工衛生自主管理。（編輯：黃世雅）1090304