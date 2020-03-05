日月潭淤積九蛙只見七蛙 台電規劃水力發電排砂

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）「九蛙全露」近期天天上演，除水情，9隻銅蛙有2隻不見天日也令人注意日月潭水庫淤積現況，為此，水庫管理機關台電公司規劃抽取淤泥與發電用水混合，用水力機組發電兼排淤。

明顯春雨未到，知名景點九蛙疊像近期每天「九蛙全露」，雖然經濟部水利署指將九蛙全露視為乾旱指標不正確，但9隻銅蛙卻有2隻埋入泥土不見天日，水庫管理單位台灣電力公司、潭區遊憩主管機關日月潭國家風景區管理處，幾年前曾派人為九蛙「洗香香」挖除淤泥，但不久又淤積，令人關注日月潭水庫淤積現況。

為此，利用日月潭進行水力發電的台電公司大觀電廠今天表示，民國107年、108年辦理陸挖清淤，但清淤不及日月潭水庫每年增加的淤積量，因此，目前規劃日月潭水庫水力發電排砂方案，將大竹湖抽取的淤泥與發電用水混合，用水力機組發電兼排砂清淤。

大觀電廠表示，短期先辦理低濃度水力發電排砂先期試驗，4月底前每週一到週五擇2天、3天下午進行，整體試驗排砂量約1090立方公尺，測試前會在各河段橋梁設告示說明，讓民眾知道這是短暫試驗評估。

大觀電廠表示，預計4月提出長期方案報告，初步擬採抽泥沉管送到大觀一廠進水口，夜間到隔天清晨排砂，第一階段預估每年排砂量約30萬立方公尺，達到淤積與排出平衡，避免日月潭水庫持續淤積，維持庫容，方案也會避免影響民眾用水及水里溪生態景觀。

日月潭是發電、觀光、灌溉、公共給水等多功能離槽水庫，因濁水溪混濁及原設計無水力排砂設施而逐年淤積，電廠指出，民國107年測量總容量約1.4億立方公尺，淤積率約18.73%，目前水庫淤積集中東側大竹湖水域，幾乎淤滿，並逐漸由大竹湖向西往拉魯島延伸。

大觀電廠表示，為使日月潭水庫人文景觀資源永續，水力發電排砂為淤積現況最可行方案，也是全國首創的水庫環境永續利用方案，深具獨特意義，電廠將妥善積極規劃內容，以維持日月潭國家風景區觀光資源，並期盼達成與地方共生共榮目標。（編輯：謝雅竹）1090305