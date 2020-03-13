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新北企業違反勞基法 未給付加班費最多

最新更新：2020/03/13 18:26
新北市勞工局13日舉行「勞資雙贏列車」法令輔導記者會，副市長謝政達（中）親自擔任列車長，擬強化源頭管理，並將採先輔導後檢查的新行政作為，期待能創造勞資政3贏。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年3月13日
新北市勞工局13日舉行「勞資雙贏列車」法令輔導記者會，副市長謝政達（中）親自擔任列車長，擬強化源頭管理，並將採先輔導後檢查的新行政作為，期待能創造勞資政3贏。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年3月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府今天表示，勞動基準法兩次大幅修改後，統計近3年資料發現，以違反沒有給付加班費最多，其次是勞工超時工作、未詳實記載出勤紀錄，市府將先輔導後勞檢因應。

新北副市長謝政達今天下午在記者會表示，許多企業跟不上修法速度，且勞工不到30人的中小企業，多數不諳法令遭檢舉，影響勞資和諧和勞工權益。

市府統計，民國106至108年違反勞基法的型態，以沒有給付加班費最大宗（占24.23%），其次是勞工超時工作（占15.92%）、未詳實記載出勤紀錄（占13%），顯示企業因不諳法令普遍違法。

這些違法者多以中小企業居多，其中，裝修業更是大宗。有業者在記者會中表示，希望政府先給企業有合理的內部溝通，而非強力的檢查或處罰。

勞檢處說，推動免費輔導業者，並為企業健檢職業安全衛生，成立勞動法令LINE群組，與加盟總部業者合作建立夥伴關係，強化源頭管理，輔導展店的裝修案件，盼望督促業者落實法令。

勞工局長陳瑞嘉說，今年上半年以輔導為主，下半年則實施勞工檢查，以確保勞工在職場的勞動條件符合法令。（編輯：張銘坤）1090313

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