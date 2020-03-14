制服下的使命感 兄弟檔一門三傑當警察

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東內埔警分局偵查隊有對刑警兄弟檔楊才層、楊士層，連小弟楊昇橋也在新北警局服務。楊才層制服下的使命感警察故事影響兩個弟弟，也讓一門三傑投入警職在地方傳為美談。

3兄弟的老二楊士層，嘉義大學數學研究所畢業後，民國107年報考四等行政警察特考，因分數排名在前，今年1月他優先選擇內埔警分局偵查隊，與哥哥楊才層當起同事。

他說，長兄如師，能跟哥哥在同一個單位，對於不懂的偵查技巧及刑事程序有親人可以請教，也比他人多了一份幸運，勤餘在家也可以互相研究，突破案件偵查瓶頸。

楊才層也是透過警察特考投身警職，目前在偵查隊承辦打擊詐騙工作，3年來陸續偵破多起詐騙集團。他表示，當兵前就有加入警察工作想法，志願役當過憲兵，制服下的這分責任感，讓他毅然參加警察特考投身警界，這幾年辦案過程，以及破案後來自社會的回饋也讓他在工作上更有成就感。

楊才層說，弟弟常聽他談及偵查刑案的過程，且治安目標的擬定可以自己選擇，自己專責打擊詐騙，弟弟的長才在科技辦案，兄弟倆對做好治安、回饋社會都有同樣的心情。

楊才層的警察故事，影響2個弟弟，老三楊昇橋106年考取警察專科學校，去年畢業分發，目前在新北市新莊警分局服務。楊才層說，一家住在屏東市，父親從事肉品加工生意，雖然3兄弟都當警察，沒人繼承家業，但父親完全支持他們做自己喜歡做的事。

楊士層偵查隊報到後，兄弟倆名字只差1字，同事很快就知道這對兄弟檔。由於刑警工作少有兄弟檔，偵查隊長張程湧表示，目前治安工作3大面向為「掃黑」、「緝毒」及「打擊詐騙」，希望借用楊士層在大數據的科技專長，在緝毒上能有一番作為，與楊才層主責的打擊詐騙上有良性競爭，讓兄弟倆各擁有一片天。（編輯：孫承武）1090314