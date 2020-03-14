六堆客家文化園區插秧體驗 認識稻鰍共生

屏東六堆客家文化園區14日舉辦「蒔禾真生趣」插秧體驗活動，帶領大小朋友走入田地體驗插秧，同時也認識傳統的「稻鰍共生」文化。（六堆客家文化園區提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東六堆客家文化園區今天舉辦農事學堂蒔禾（插秧）活動，帶領遊客體驗插秧，同時也體驗傳統的「稻鰍共生」文化，讓遊客透過不同的方式認識客家文化與特色。

客家委員會客家文化發展中心主任何金樑表示，「蒔禾」為客語插秧的意思，春夏之際是水稻耕作的最好時機，今天在雨天中插秧更是一次難得的經驗，讓民眾更能深刻體會客家歌裡的「天公仔落水喲」。

許多親子穿著雨衣一起下田體驗蒔禾，活動帶領學員參與祭天、祭拜田頭伯公，祈求稻作豐收，傳遞客家人敬天惜福精神，並首度帶大家體驗傳統「稻鰍共生」文化，放養泥鰍，讓大家認識稻田養鰍對促進水稻優質高產的助益，不少參與的家長說，「還是第一次摸到泥鰍」。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情當中舉辦活動，何金樑表示，相關防疫措施，園區用嚴謹的態度執行，除了參與活動人數加強控管，並在活動前請參與民眾自主管理健康狀況並調查旅遊史，現場量測體溫和提供酒精，讓參與民眾分梯次下田、減少群聚狀況，也加大每位民眾間距。

何金樑說，六堆園區農事學堂下一場次為「踔田」（客語除草的意思），將結合客庄輕旅行一同辦理，詳情上六堆客家文化園區官網及臉書粉絲團。（編輯：謝雅竹）1090314