更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店
國際

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月
生活

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月

自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤
生活

自主健康管理加強版流程出爐 用雙向簡訊追蹤

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
紐約出現武漢肺炎死亡首例 醫療單位如臨大敵
首頁 / 地方

六堆客家文化園區插秧體驗 認識稻鰍共生

最新更新：2020/03/14 20:01
屏東六堆客家文化園區14日舉辦「蒔禾真生趣」插秧體驗活動，帶領大小朋友走入田地體驗插秧，同時也認識傳統的「稻鰍共生」文化。（六堆客家文化園區提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月14日
屏東六堆客家文化園區14日舉辦「蒔禾真生趣」插秧體驗活動，帶領大小朋友走入田地體驗插秧，同時也認識傳統的「稻鰍共生」文化。（六堆客家文化園區提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東六堆客家文化園區今天舉辦農事學堂蒔禾（插秧）活動，帶領遊客體驗插秧，同時也體驗傳統的「稻鰍共生」文化，讓遊客透過不同的方式認識客家文化與特色。

客家委員會客家文化發展中心主任何金樑表示，「蒔禾」為客語插秧的意思，春夏之際是水稻耕作的最好時機，今天在雨天中插秧更是一次難得的經驗，讓民眾更能深刻體會客家歌裡的「天公仔落水喲」。

許多親子穿著雨衣一起下田體驗蒔禾，活動帶領學員參與祭天、祭拜田頭伯公，祈求稻作豐收，傳遞客家人敬天惜福精神，並首度帶大家體驗傳統「稻鰍共生」文化，放養泥鰍，讓大家認識稻田養鰍對促進水稻優質高產的助益，不少參與的家長說，「還是第一次摸到泥鰍」。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情當中舉辦活動，何金樑表示，相關防疫措施，園區用嚴謹的態度執行，除了參與活動人數加強控管，並在活動前請參與民眾自主管理健康狀況並調查旅遊史，現場量測體溫和提供酒精，讓參與民眾分梯次下田、減少群聚狀況，也加大每位民眾間距。

何金樑說，六堆園區農事學堂下一場次為「踔田」（客語除草的意思），將結合客庄輕旅行一同辦理，詳情上六堆客家文化園區官網及臉書粉絲團。（編輯：謝雅竹）1090314

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報