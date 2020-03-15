提升觀光品質 彰化八卦山生態登山步道獲補助

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣向中央爭取觀光建設經費，交通部體驗觀光地方旅遊環境營造計畫，正式核定縣府提出的彰化八卦山生態體驗登山步道等5案，總經費約新台幣6700萬元，改善景點觀光品質。

彰化縣政府城市暨觀光發展處今天發新聞稿指出，為提升彰化縣觀光景點的遊憩品質，彰化縣長王惠美曾和城觀處長田飛鵬，曾邀請交通部觀光局人員來到鹿港鎮，勘查觀光景點建設，也向中央爭取經費，獲得交通部觀光局108年度第二階段的「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫」核定5案，總經費約為6700萬元。

縣府指出，核定的5案中，彰化縣八卦山生態體驗登山步道整備計畫，準備將八卦山大佛區卦山路兩側、原培元中學周邊以及彰化藝術高中周邊區域現有步道改善優化以及連結起來。

至於另一案為彰化縣鹿港鎮生態公園整體設施活化計畫，規劃以友善設施及優化服務為原則改善鹿港生態公園，同時引進地景遊戲場，創造新的觀光遊憩資源，而這2案都由縣府負責執行。

其他3案則由公所提案執行，分別為二水鄉公所的「二水鄉引水公園改善計畫」、福興鄉公所結合地方創生計畫所提報的「福興地方旅遊環境營造改善計畫」以及鹿港鎮公所的「鹿港鎮九曲巷等曲徑環境改善工程」，其中鹿港九曲巷改善工程，計畫進行九曲巷周邊人行徒步區鋪面、排水改善，既有水溝蓋汰換更新等工作，優化鹿港鎮人行徒步空間景觀與服務品質。（編輯：方沛清）1090315