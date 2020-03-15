疑東北季風來襲 澎湖環保騎士隊員遭吹倒摔傷

澎湖「環保騎士隊」不定期在市街上撿拾、打掃垃圾，讓市容環境更整潔乾淨，高姓隊員日前值勤結束返家途中，疑因東北季風強勁遭吹倒，導致雙手粉碎性骨折，澎湖縣長賴峰偉（右）15日前往探視。中央社 109年3月15日

（中央社澎湖縣15日電）澎湖的風「真透」，澎湖環保騎士隊高姓隊員值勤結束返家途中，疑因東北季風強勁，被強風吹倒，導致雙手粉碎性骨折，縣長賴峰偉今天前往探視，並籲請所有環保隊員務必注意自身安全。

澎湖環保局長陳高樑表示，澎湖「環保騎士隊」今年1月3日成軍，首批有46名成員化身小蜜蜂，不定期在市街上撿拾、打掃垃圾，讓市容環境更整潔乾淨。

陳高樑表示，40多歲的高姓女隊員，平時工作認真，負責執行澎203縣道志清至中正橋的道路清潔工作，月初在執行打掃任務後，騎車返回湖西紅羅村途經成功橋路段時，疑因東北季風強勁，導致人車倒地，雙手粉碎性骨折，送醫開刀治療。

由於高女家中貧困，又有2個女兒亟需撫養，無力負擔高額手術等費用，賴峰偉今天在陳高樑陪同下，前往探視致贈慰問金及水果，賴峰偉除提醒高女安心在家休養身體，保障工作權益外，也指示社會處進行急難關懷救助。（編輯：洪學廣）1090315