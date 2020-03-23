疫情升溫 潘孟安請中央評估全中運是否延期

武漢肺炎疫情全球蔓延，屏東縣長潘孟安（右）23日在與中央流行疫情指揮中心視訊會議時，建請中央審慎評估4月在屏東舉行的全國中等學校運動會是否延期。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）武漢肺炎疫情全球升溫，屏東縣長潘孟安今天在與中央流行疫情指揮中心視訊會議時，建請中央審慎評估4月在屏東舉行的全國中等學校運動會是否要延期。

屏東縣政府晚上發布新聞稿表示，雖然17日宣布全中運如期舉行，且開幕式延期、閉幕縮小舉行，但連日來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球病例數不斷攀升，全中運多達1萬6000多名選手與工作人員，讓縣府團隊備感壓力。

潘孟安今天在視訊會議時也建請中央審慎評估是否延期。他說，「5月份舉辦的全大運都延期了，為何4月18日登場的全中運不能延？」如果全中運要續辦，屏東縣所有旅館在全中運期間都已額滿，恐沒辦法提供防疫旅館收容安置個案，需請中央協助提供集中檢疫場所。

教育部人員在會議中回應說明，全大運還沒確定是否延期，但全大運和全中運狀況不同，全大運沒有學生升學權益問題。目前全中運賽事項目中，不涉及升學部分已延期，但攸關學生升學權益、招生入學制度等項目仍繼續辦理，將採取高標準防疫措施，像之前HBL（高中籃球聯賽）、HVL（高中排球聯賽）都是採高標準防疫措施及閉門賽方式處理，不開放民眾和家長進入。

新聞稿指出，疫情中心指揮官陳時中請教育部和縣府再討論評估舉辦全中運的必要性，如果確定全中運要如期舉辦，地方防疫旅館或檢疫壓力比較大的話，中央會以集中檢疫所方式協助讓賽事順利辦理。

另外，潘孟安也向中央建議，每年4、5月黑鮪魚季漁汛即將到來，但目前中央還沒定義外籍漁工的防疫規範，到底是「居家檢疫」、還是「自主健康管理」，而且外籍漁工需隔離14天，也衝擊到漁船作業及漁民生計，請中央盡快律定SOP，避免造成防疫漏洞。

新聞稿指出，陳時中也認同潘孟安提議，認為漁工問題必須解決，集中檢疫14天完全不能出港，與實務狀況不可行，但如何把風險降到最低而不影響產業，指揮中心明天將與農委會討論合理的安排。

新聞稿也提及有關住宿式機構，包括護理之家、身心障礙福利機構、兒少及老人機構等，徵調異地安置場地費用、照服人力、護理人力的額外津貼，潘孟安也爭取請中央給予必要補助，以維持機構運作。（編輯：孫承武）1090323