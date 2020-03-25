檢察官轉任新北法制局長 吳宗憲：有舞台發揮

（中央社記者黃旭昇新北25日電）原桃園地檢署檢察官吳宗憲今天宣誓接任新北市府法制局長，他表示，曾任檢肅黑金專組檢察官11年，將協助市府防弊與風險控管，幫公務員解釋與瞭解法令實務，更放心勇於任事。

新北市府前法制局長黃怡騰任職5年多，因個人生涯規劃請辭獲准，3月16日生效重回律師工作。

市長侯友宜今天在市政會議介紹宣誓就職的新任法制局長吳宗憲，擁有東海大學法律研究所碩士、會計學系碩士學歷，且歷經南投、士林、桃園地檢署檢察官。

侯友宜讚許49歲的吳宗憲嫻熟法令，也在大學教書，有豐富的解釋法令實務經驗，他透過學術界與實務界的推薦，特地延攬人才盼可協助內部控管與防弊。

侯友宜說，吳宗憲犧牲許多薪水是不容易的抉擇，希望能協助市府主計、採購的法務經驗，讓施政更貼近民意；也感謝吳宗憲在疫情高漲時，願意提早就任協助。

吳宗憲表示，他是司法官訓練所40期結業，17年檢察官生涯，擔任檢肅黑金專組檢察官11年，打擊公務員肅貪案絕不姑息。他說，理解許多公務員並非不願意做事，而是礙於法令害怕遭圖利質疑而卻步。

吳宗憲表示，公務員遭起訴圖利罪嫌，判刑確定的比例不高，卻因此毀了一輩子，故施政趨於保守。希望未來協助市府研擬更貼近實務的法令。

他拜訪市府記者時笑稱，與知名藝人同名同姓，一年收入雖然沒有新台幣2億元，且到市府服務月薪將少了5萬餘元，但他不以為意，「錢不是重點，有舞台發揮更重要」。

吳宗憲說，「要賺錢的話，去當律師就好」。他父親也是律師，有意要他承接律師事務所。但他暫時放棄終身職的司法官身分，投入新北市府是感動侯友宜想做事的企圖心。

已經擁有雙碩士的吳宗憲，目前仍就讀工業工程研究所專攻人工智慧、也就讀公共衛生研究所。他說，已厭倦10多年坐辦公桌寫書類的檢察官生涯，當接獲市府研考會電話邀見面時，還以為是詐騙電話。

他說，與侯友宜不相識，經過2小時的懇談後決定轉換跑道，後來知道薪水的差距，還真的與家人戲稱「真的遇到詐騙集團了」。（編輯：李錫璋）1090325