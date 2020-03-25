花旗木盛開 台南水道博物館成賞花秘境

（中央社記者楊思瑞台南25日電）武漢肺炎疫情延燒，影響部分民眾出遊意願。台南山上花園水道博物館因空間遼闊，來客數沒有太大衰退。近日園區內的花旗木盛開，富士櫻也進入花期，成為網友間相傳的賞花秘境。

台南市政府文化局長葉澤山今天告訴中央社記者，山上花園水道博物館自去年10月開園後，因園區優美，又具有水道文化知性內容，成為新興的熱門古蹟景點。目前每日來客數仍相當穩定，平日約近千人次，週六約2500人次、週日還高道約5000人次。

葉澤山表示，雖然武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響民眾出遊意願，但博物館擁有廣闊的戶外空間及挑高建築；配合每日消毒及進園區量測體溫等措施，來客數沒有太大衰退。

他說，山上花園水道博物館的花園區以往曾是市府的苗圃，農業局栽種的20多株花旗木近日開始綻放，雖然數量不是很多，但搭配兩旁高聳的大王椰子，以及園區內的裝置藝術，已成為網美拍照打卡新景點。另外，淨水池區的數十株富士櫻也已進入花期，預計在春假前後會達到高峰，愛花的民眾可把握時機。

依文化局資料，山上水道在2002年由原台南縣古蹟審查委員會指定為縣定古蹟，2005年進一步獲指定為國定古蹟，現為台南市第22處國定古蹟。園區內的工業遺產雖已除役多年，但保存狀況良好，經過重新規劃設計，輔以多元有趣導覽互動解說，讓遊客能瞭解日治時期台南市民生用水的來源與處理流程。其中，B棟快濾筒室獲得日本土木學會認證為世界重要土木遺產，可以強烈感受到此地歷史氛圍。（編輯：孫承武）1090325