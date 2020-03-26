防疫激發創意 苗栗學子自製腳踏式酒精噴霧器

武漢肺炎疫情升溫，苗栗縣大湖國中學生運用科技探索課程，發揮創意自製腳踏式酒精噴霧器，節省人力又能落實防疫。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年3月26日

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）武漢肺炎疫情升溫，學校為防疫管制進出，得派專人量體溫、噴酒精，苗栗縣大湖國中學生運用科技探索課程，發揮創意自製腳踏式酒精噴霧器，節省人力又能落實防疫。

苗栗縣副縣長鄧桂菊今天偕同教育處長邱廷岳前往大湖國中訪視科學教育科技探索課程推動情形，一進入校園先體驗使用「腳踏式酒精噴霧器」，以腳踩踏板、無須專人手持或按壓，即可進行手部清潔消毒。

大湖國中輔導室主任楊明獻指出，正值武漢肺炎防疫期間，校園出入口須安排專責人力替學生及訪客量額溫及手部噴酒精消毒；為節省人力，透過苗栗縣自造教育示範中心輔導員劉坤隴，帶領學生發揮創客精神，利用連桿原理，研發自製腳踏式酒精噴霧器，共完成6組成品，將科學落實於生活、學習，又兼顧防疫工作。

位處偏鄉的大湖國中，全校僅6班、109名學生，校方長期推動科學教育，曾獲教育部教學卓越金質獎，並開辦科學班，以跨學科教學方法，培養學子多元素養，因應防疫意外激發出不少教學創意。

鄧桂菊等人參觀學生製作的木藝珠寶盒、桌椅及機器人等作品，對於學子豐富的想像力及創意表示驚豔與肯定，並感謝大湖國中教師群用心教學，以創新科技課程翻轉偏鄉教育。

無獨有偶，為減少防疫期間人力負荷，國立聯合大學總務長曾坤祥研發改良現有額溫槍為「非接觸式體溫量測器」，將額溫槍改良成立架式體溫測量器，使用者自行將手腕內側靠近測量點、腳踏感測啟動板，即可進行測量，溫度會顯示在儀器上。

曾坤祥指出，改良後的設備操作簡單且成本低廉，目前放置於聯大總務處1樓門口，讓上班教職員工和訪客可自行以非接觸方式量測體溫，避免因近距離操作額溫槍而增加感染病毒機會。（編輯：張銘坤）1090326