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澎湖鼓勵善用在地醫療資源 降低感染風險

最新更新：2020/03/26 19:16

（中央社澎湖縣26日電）武漢肺炎（2019新冠肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議上，鼓勵縣民善用在地醫療資源，非必要儘量減少前往台灣就醫，降低感染風險。

另外，澎湖縣內各民間業者從事商業活動，人數應控制在室內30人、戶外50人以下，避免群聚感染。

賴峰偉表示疫情高漲，澎湖是國內少數沒有確診案例的縣市，加上不斷有台灣居家檢疫者四處趴趴走的消息，澎湖之於台灣本島是相對安全的地方。此時，若到台灣就醫，感染風險較高，若非必要，儘量避免到台灣就醫。

賴峰偉指出，近年來，澎湖醫療水準不斷提升，且縣府聘請高知名度醫師跨海駐診，每位醫師醫術都極為精湛，鼓勵縣民善用澎湖醫療資源，醫師動，病人不動，降低感染風險，保護自己，也保護家人。

澎湖縣政府表示，為防群聚感染，縣府呼籲避免舉辦室內30人、戶外50以上集會活動，希望全縣各公家機關、民間團體、廟宇響應，但縣內「田園小鎮」連鎖店經常辦理產品推廣特賣會，發現室內參與人數約85人，超過縣府所訂室內30人上限，當下立即協調店家改善，並要求在後續場次進行人數管制。（編輯：屈享平）1090326

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