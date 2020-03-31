南投醫院停車難 縣府擬大排水溝上增設停車場

衛生福利部南投醫院附近停車位長期不足，南投縣政府研擬在旁邊的牛運堀排水系統上方增設停車場，滿足民眾停車需求。（縣府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年3月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）南投醫院旁牛運堀排水系統正進行整治工程，由於附近停車位需求大，南投縣政府規劃整治排水溝後，上方加蓋新建停車場，解決20多年來民眾就醫要先耗費許多時間找車位的困擾。

衛生福利部南投醫院是南投市最大醫院，加上位於鬧區，附近停車位長期不足，醫院停車場也經常客滿，因此，南投縣政府研擬在南投醫院旁邊牛運堀大排水溝加蓋停車場，南投縣長林明溱、縣議員張維華今天踏勘，期盼增設停車場後，讓就醫民眾更方便停車。

林明溱表示，南投醫院附近停車位不足，看診民眾常找不到車位，只能在附近一直繞行尋找，非常不方便，縣府會儘快籌措經費進行規劃設計，在牛運堀大排水溝上增設停車場，位置規劃在復興路往彰南路方向，先整治排水溝，再用加蓋方式建停車場。

張維華說，20多年來，南投醫院周邊停車一直是民眾困擾問題，附近一帶車流相當多，看診民眾也需要更多車位，相信增設停車場後，會有很多人受惠，也建議縣府應思考如何讓就醫民眾優先使用停車場，以免啟用後遭附近居民長時間占用停車，就醫民眾還是沒得停。

縣府工務處表示，牛運堀排水渠道流經南投醫院旁，目前復興路往華陽路方向正進行城鎮之心計畫「南投縣貓羅溪中游段生態及生活廊道」第二期工程，包括新設橋欄、河道底改善、既有駁坎砌石、沿岸新種植栽、標線型人行道劃設、既有階梯整修等水岸景觀及人行空間改善，將成為南投市休憩景觀步道。（編輯：方沛清）1090331