北市府抽查市售玩具 未標示製造商違規多

（中央社記者劉建邦台北31日電）兒童暨清明連假將屆，台北市商業處今天公布抽查市售玩具結果，違規最多是未標示原始製造商名稱、地址，已要求廠商限期改善，建議家長購買玩具前選擇有繁體中文標示商品。

北市府商業處發布新聞稿表示，為讓孩童開心迎接兒童節，抽查市售絨毛娃娃、玩具車、積木等各式玩具商品共223件，合格件數為157件（包含台灣製15件、進口142件），不合格件數為66件。

商業處指出，廠商違反情形主要以未標示原始製造商名稱、地址最多，其次是「在中國或香港原始製造商未使用正體中文標示其名稱、地址」、「未使用正體中文標示原產地說明書內容」，對於不合格商品，已依商品標示法，要廠商限期改善，逾期未改正，將勒令下架。

商業處提供購買玩具步驟，包含選擇有繁體中文標示商品，確認玩具標示包含「玩具名稱、製造廠商名稱、地址、電話及營利事業統一編號、主要成分或材質、適用年齡、使用方法或注意事項」。

商業處表示，若玩具有危害使用者安全或健康之虞，應注意是否標明「警告標示或特殊警告標示」，且「警告或注意」字體應放大。民眾想了解商品標示法等相關規定，可至商業處官方網站查詢。（編輯：張銘坤）1090331