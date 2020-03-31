武漢肺炎升溫 新上架外送店家將可申請補助

（中央社記者張榮祥台南31日電）武漢肺炎疫情讓外食族卻步，但也創造宅經濟商機。台南市長黃偉哲今天宣布，台南新上架店家明天可透過外送平台向經濟部提出補助申請，每家上限1萬5000元，以拓展外送商機。

黃偉哲表示，隨疫情升溫，很多民眾對餐廳外食卻步，但對店家來說，外送平台的上架費、抽成等成本負擔也不小，市府才會媒合外送平台，提出有利於店家的優惠方案。

目前台南有3家全國性外送平台、2家在地外送平台。黃偉哲認為，經濟部明天起施行於全國新上架店家的補助申請，有助於外送結合電商線上交易，也可減少實體貨幣流通及人們直接接觸，讓防疫達到正向效果。

台南市政府經濟發展局表示，台南全國性外送平台，分別是foodpanda、UberEats、foodomo；在地的是「台南小短腿」、「招財貓歡樂送」。這些外送平台各祭出和台南合作店家的專屬優惠方案，包含免收上架費、免費餐點攝影及免費曝光行銷廣告等，以提升接觸客群曝光度。

經發局透露，經濟部補助對象是新上架店家，可透過外送平台提出申請，預估全台有1萬1000家，每家上限新台幣1萬5000元，預定全台明天同步公告實施。（編輯：孫承武）1090331