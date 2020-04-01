保育類山麻雀飛撞路燈開關箱 鳥友心疼盼解決

有鳥友在台南關子嶺風景區拍到瀕臨絕種保育類動物山麻雀反覆飛撞不鏽鋼製路燈開關箱，懷疑是因為不知道箱面所反射的是自己身影，意圖驅趕其他鳥類所致。（鳥友鄭緯武提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年4月1日

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市有鳥友最近在關子嶺風景區附近發現，一級保育類動物山麻雀有飛撞路燈開關箱行為，懷疑是看到不鏽鋼製開關箱如鏡子般反射自己身影，想加以驅趕，盼有關單位能研究改善。

台南市議員蔡育輝在接獲鳥友反映此事後，向市政府相關單位詢問，市府工務局與農業局等單位表示，以前不知道有這種情況，將研究解決方案。

蔡育輝今天表示，最近有不少鳥友在社群網站討論台南市白河區碧雲寺附近的山麻雀不停地飛撞路燈開關箱一事。據鳥友們說，碧雲寺一帶的路燈開關箱有像鏡面的不鏽鋼顏色，也有綠色的，但山麻雀只會衝撞不鏽鋼顏色的開關箱。

蔡育輝指出，鳥友們懷疑山麻雀可能不知道開關箱映照出的是自己身影，所以衝撞想要驅趕侵入領域的鳥類；擔心山麻雀因此遭遇不測，才希望透過他向市府反映。

蔡育輝表示，山麻雀生長於山區，原該是到處都看得到的鳥類，沒想到現在卻瀕臨絕種，顯見我們的山區生態可能出了問題。否則大家認知中相當普遍的鳥類怎會到快要絕種的地步，這是在給我們一個警示，不能不注意。

負責路燈業務的台南市政府工務局公園管理科表示，綠色開關箱是台南縣市合併升格前，由各鄉鎮公所自行發包設置，目前全國的路燈開關箱是統一型式的不鏽鋼盒子。經向農業局森林及自然保育科詢問，也不了解此事，相關單位將進行研究了解後，再尋求解決方案。

蔡育輝表示，聽鳥友們透露，關子嶺碧雲寺附近除了山麻雀，還有不少五色鳥等鳥類，所以吸引鳥友們前往拍照。據說全台山麻雀可能只剩數百隻；曾文水庫預估有百餘隻，關子嶺可能有40、50隻，希望大家共同為生態保育盡一分力。

據中華鳥會等團體推估，全台灣的山麻雀數量可能不到1000隻，可能比黑面琵鷺的數量還少，於公元2008年被列為瀕臨絕種的一級保育類動物。（編輯：陳俊碩）1090401