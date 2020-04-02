送嘉縣首例染疫個案入院 消防人員不敢回家

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）依據疾管署查詢系統顯示，嘉義縣今天出現首例武漢肺炎確診病例，負責送醫的消防人員內心壓力大，暫不敢回家；嘉義縣長翁章梁說，縣府規劃安心旅館，供第一線工作人員入住。

依據衛福部疾病管制署傳染病統計資料查詢系統顯示，嘉義縣今天出現首例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，有關確診案例相關資訊，需由中央流行疫情指揮中心統一公布。

翁章梁指出，這個案是境外移入，她是1名交換學生，平時住在台北，老家在嘉義，3月25日從美國加州返台後，因有相關類似症狀，便搭防疫租賃計程車回到嘉義老家進行隔離。

翁章梁表示，她的老家為獨立房子，半徑25公尺內無鄰居，一個人居家檢疫，三餐自理，全程遵守規範並未與任何人接觸，嘉義鄉親無須恐慌。

這次負責送醫的2名消防人員，在送醫過程中，雖然全程穿著防護衣隔離，且救護車還有隔離艙因應，內心難免會有壓力，暫時都不敢回家，1人先住在消防分隊的套房，另1人已婚則住在另1間住處，不敢與家人有任何接觸。

嘉義縣消防局長呂清海、第二大隊大隊長沈廷衡上午前往分隊關心這2名消防人員，呂清海表示，消防人員只要落實穿著防護裝備，並不用顧慮會被傳染，縣府也有規劃安心旅館，可安排第一線人員入住。

翁章梁表示，消防人員送個案到醫院治療，內心難免會恐慌，也不太願意返回住家，與家人有任何的接觸，因此，縣府相關單位已規劃安心旅館，提供給第一線警消等工作人員，只要有提出需求，立即安排入住。（編輯：謝雅竹）1090402