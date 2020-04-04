墾丁被點名暫勿前往 業者認為不公平

（中央社屏東縣4日電）中央流行疫情指揮中心今天上午首度對各大景點發出保持社交距離及戴口罩的國家級警報，並強調墾丁附近景點人潮擁擠暫勿前往，墾丁業者對被點名反彈，認為不公平，墾丁不是人潮最多景點。

清明連假墾丁湧進大量人潮，晚上的墾丁大街很擁擠，民眾完全沒遵守保持室外1.5公尺的社交距離，也有部分民眾不戴口罩，出動恆春警方以大聲公宣傳，白天的海灘等景點也出動海巡人員宣傳。

中央疫情指揮中心上午首度對各大景點發出國家級警報，強調墾丁附近景點人潮擁擠暫勿前往，其餘景點民眾應保持社交距離。

對於墾丁被點名「暫勿前往」，墾丁1名飯店業者表示，這對墾丁並不公平，因為墾丁不是清明連假觀光人潮最多的地點，花蓮和台東的遊客比墾丁多1倍，中央獨呼籲不要前往墾丁，對墾丁不公平，如果要警示，應該全國所有的景點都一視同仁。

這名業者表示，中央的規定，業者一定配合遵守，但目前對於戴口罩及保持社交距離，並沒有硬性規定，業者只能柔性勸導，並且做好自身的防疫工作。他說，2日及3日的住房率客滿，今天晚上只有7成，明天晚上只剩2成，其實今天的人潮就減少許多了。

對於「花、東的遊客比墾丁多1倍」說法，業者是依屏東縣警局交通隊的一項車流量統計解讀，2日恆春半島湧入約1萬車次，3日至下午也有近8000多車次；至於往東部的車流，2日超過2萬車次，3日至下午也將近2萬車次。

在墾丁大街開餐廳的墾丁社區協會理事長曾春惠也表示，墾丁獨被點名並不公平，社區協會已跟警方配合進行強力的宣導，但墾丁大街就這麼短短的距離，湧進的人潮很難做到保持社交距離，只能加強商店和攤商的消毒及盡量規勸遊客戴口罩。

曾春惠表示，墾丁連假這幾天的天氣太陽高照，又有一點落山風，空氣相當流通，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間墾丁沒有確診病例，到現在為止恆春地區也沒有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的確診病例。

曾春惠指出，從過年至今，因武漢肺炎疫情，墾丁遊客稀少，墾丁大街的攤商已撤除約一半，這幾天回流的攤商也只是短暫進駐；恆春半島空氣好，業者和遊客配合做好防疫，不會有太大問題，墾丁獨被點名對業者打擊太大。

1名蘇姓遊客認為，警方或相關單位應在墾丁大街商區2個進出口設關卡，強力要求民眾戴口罩才能進入大街，這樣至少能做到戴口罩的加強防疫。

中央指揮中心今天首度對各大景點發出2則國家級警報訊息，第1則是針對一般景點如阿里山森林遊樂區等要求民眾應保持社交距離、戴口罩及勤洗手，如有身體不適立即就醫。

第2則是針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應保持社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，並在「疫情警示」裡強調，墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。

屏東縣防疫指揮中心已在下午成立「恆春前進指揮所」，由縣府各相關局處進駐恆春警分局，加派人力在連假期間人潮眾多處宣導加強防疫。（編輯：黃世雅）1090404