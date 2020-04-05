人潮過後 屏縣府進行墾丁防疫大消毒

（中央社屏東縣5日電）墾丁在清明連假湧入大量遊客，人潮擁擠讓中央流行疫情指揮中心發出國家級警訊呼籲不要再前往，今天多數的遊客已折返，屏東縣防疫消毒大隊上午進行恆春鎮及墾丁地區熱門地點大消毒。

墾丁及恆春鎮老街2日及3日湧進大量人潮，部分遊客沒有戴口罩，引發防疫破口隱憂。海巡人員白天在海灘景點宣導防疫；警方晚上則在墾丁大街以大聲公宣導保持社交距離及戴口罩。

中央指揮中心昨天上午發出國家級警訊，呼籲「墾丁人潮擁擠，勿再前往」，屏東縣疫情指揮中心昨天下午成立恆春前進指揮所，加強防疫宣導外，也在墾丁大街設關卡量額溫及要求戴口罩。

今天連假最後一天，多數的遊客已折返，屏東縣防疫消毒大隊立即展開恆春鎮內及墾丁地區的各熱門景點大消毒。

環保局長顏幸苑表示，2日已針對墾丁大街及恆春鎮內熱門地點進行消毒，今天上午6時至10時再次進行恆春鎮大消毒，墾丁地區包括墾丁大街、大灣路、和平巷等觀光熱點，鎮內則有中山路、中正路、光明路及恆春轉運站人潮多的熱點。

「屏東縣防疫消毒大隊」於3月26日成立，全縣共成立39組防疫消毒小組，投入118名消毒人力、消毒機具58台、消毒車輛33輛，針對民眾經常活動的戶外公共區域及環境髒亂點進行環境消毒。（編輯：黃世雅）1090405