清明節連假尾聲 旗山老街等景點加碼消毒

（中央社記者陳朝福高雄5日電）清明節連續假期尾聲，高市旗山老街、興達漁港等景點於假期間湧入觀光人潮，昨天遭首發的國家級警報點名，高市環保局今天動員清潔隊員出動噴藥機等，加碼清潔和消毒。

高雄市政府環保局表示，自3月底即針對捷運等交通場站、大型營業場所、人潮聚集觀光景點及學校機關等，陸續執行清潔和消毒防疫工作。

高市府環保局任務編組消毒防疫大隊約400多人，配備噴藥機等機具，在清明節連續假期間仍持續執行清潔和消毒等防疫工作。

高市府環保局副局長吳家安表示，連日來動員消毒防疫大隊執行清潔和消毒據點約達1000多處，全力防疫。旗山老街、興達漁港等景點平常已有執行，由於連續假期間較多觀光人潮，因此今天加碼再執行清潔和消毒等防疫工作。

消毒防疫大隊規劃針對兩處景點的交通場站、公廁和街道等，加強噴藥消毒。

中央流行疫情指揮中心昨天對各大景點發出國家級警報，要求民眾應保持社交距離，否則請戴口罩。被點名的興達漁港和旗山老街，興達港區漁會及高市警察局旗山分局都派人宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫措施。（編輯：黃世雅）1090405