疫情影響巷弄長照站 南投暫停辦彰縣服務不中斷

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，南投縣社區照顧關懷據點與C級巷弄長照站暫停辦理到疫情降溫；彰化縣200個C級巷弄長照站則是提升防疫措施，繼續服務。

南投縣政府表示，疫情日趨嚴峻，社區照顧關懷據點與C級巷弄長照站多為室內空間，通風不良，且服務對象都是免疫力較弱的老人，為避免造成群聚感染，即日起全面暫停辦理，直到疫情減緩為止。

縣府表示，全縣共有112個社區照顧關懷據點，其中包含6個試辦點、45個社區關懷據點並設置C級巷弄長照站；另外，C級巷弄長照站則有8站，醫事機構設置C級巷弄長照站共有27站，長春健康活力補給站共18站，總計165處據點。

彰化縣政府表示，200個C級巷弄長照站今天起防疫升級，除落實保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，也規定進入據點的長輩及所有人員一律戴口罩、量額溫、乾洗手，共餐由專人戴口罩打菜，照服員每天為長輩健康管理，若有發燒、呼吸道症狀協助就醫並在家休息。

縣府衛生局指出，所有防疫措施包括個人衛生、對人的健康自主管理、共餐及活動時如何維持社交距離、環境清潔消毒等細節都參考中央指引，尤其據點服務對象都是長輩，免疫力較弱，需更強調勤洗手及消毒清潔，以預防群聚感染。（編輯：洪學廣）1090407