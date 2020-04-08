擔憂疫情 嘉義縣光華社區賞螢活動喊停

每年3至5月是阿里山地區賞螢火蟲季節，往往吸引許多遊客前來，今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，阿里山國家風景區管理處舉辦的賞螢系列活動，已有部分取消。（阿里山國家風景管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 109年4月8日

（中央社記者蔡智明嘉義8日電）原訂4月12日在嘉義縣竹崎鄉光華社區舉辦的賞螢導覽活動，因疫情日趨嚴峻，社區居民擔憂群聚感染，阿里山管理處停止舉辦，但阿里山風景區內其他賞螢活動，目前照常進行。

中央流行疫情指揮中心清明連假針對11景點示警，包括阿里山森林遊樂區，引發位於阿里山風景區嘉義縣竹崎鄉光華村社區民眾擔憂，因12日當地將舉辦「漫遊螢光海」導覽賞螢活動，要求交通部觀光局阿里山國家風景區管理處停辦。

阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽今天表示，順應光華社區民眾的要求，已停辦「漫遊螢光海」導覽活動。

陳榮欽表示，3月至5月是阿里山地區螢火蟲大量出沒的季節，今年阿里山管理處在螢火蟲季結合多個社區、部落，包含太興、瑞里、仁壽、瑞峰、奮起湖、光華、公興、里佳、樂野、茶山等，推出夜間賞螢導覽活動，目前除光華社區停辦，其餘還是照常舉行，若武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情加重，再評估其他活動是否停止。

陳榮欽說，10日在嘉義縣竹崎鄉與梅山鄉交界處「圓潭生態園區」就有免費導覽賞螢服務，賞螢活動按照疫情指揮中心規定，參與者要先量體溫，發燒禁止參加，活動時參與者要保持戶外1公尺的社交距離，全程戴口罩。

阿里山管理處指出，大阿里山地區擁有得天獨厚的自然生態環境，從春末到冬初都有螢火蟲可以欣賞，種類多達42種，占全台灣的2/3，分布從低海拔到中高海拔區域，堪稱是全台觀賞螢火蟲最棒的地點。賞螢活動詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1090408