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預產期還不生 窩心寶貝等居家檢疫爸出關才報到

最新更新：2020/04/09 13:16

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗1名遠嫁荷蘭的孫姓女子懷孕回台待產，荷蘭籍丈夫在預產期前1週來到台灣，須先經居家檢疫14天，沒想到寶寶撐過預產期還未出生，等爸爸檢疫出關才誕生，讓夫妻倆備感窩心。

大千綜合醫院生殖中心暨婦產科病房主任劉榮啟今天表示，孫姓婦人前1胎在荷蘭生產，因覺得台灣醫療較為溫馨且人性化，第2胎決定回台灣待產，原定預產期為3月28日，但小寶寶直到4月4日才報到，母子均安。

順利產下男嬰的孫姓女子表示，在懷孕中期就先回台灣待產，丈夫Tim也在預產期前1週專程從荷蘭飛到台灣，不料，抵台前4小時，受到武漢肺炎疫情影響，政府發布所有外國入境者必須先居家檢疫14天，原本擔心丈夫無法陪產，錯過寶寶誕生重要時刻，想不到小寶貝也配合在肚子裏多待了1週。

Tim來到台灣後，為了找到合適的居家檢疫住所，雖然手忙腳亂，居家檢疫14天期間，只能透過視訊和妻子在手機螢幕碰面，無法親眼見到家人，幾經波折終能和妻子一同迎接寶貝兒子，開心又圓滿。

Tim更表示，為了大家的健康，一起等待都是值得的，並讚許台灣防疫做得很好。醫護人員也稱，小男嬰讓爸爸可以陪著媽媽，才平安誕生「以後一定很貼心」。（編輯：張銘坤）1090409

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