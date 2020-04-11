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樂成宮捐遶境經費 盧秀燕：如及時雨充實防疫

最新更新：2020/04/11 13:46
台中樂成宮捐贈防疫基金新台幣500萬元給台中市政府，11日上午在樂成宮廟埕前舉行捐贈儀式，由市長盧秀燕（右5）代表接受。中央社記者趙麗妍攝　109年4月11日
台中樂成宮捐贈防疫基金新台幣500萬元給台中市政府，11日上午在樂成宮廟埕前舉行捐贈儀式，由市長盧秀燕（右5）代表接受。中央社記者趙麗妍攝　109年4月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）取消已有百年歷史遶境活動的台中市樂成宮，今天捐防疫基金新台幣500萬元給台中市政府；台中市長盧秀燕說，這筆經費像及時雨，將買平板電腦、額溫槍，充實教育防疫設施。

捐贈儀式上午在樂成宮廟埕前舉辦，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，樂成宮在廟宇出入口量體溫、消毒雙手管制；參拜時，每人站在地面上的定位貼紙，保持社交距離。

盧秀燕表示，誠心上香向媽祖祈求，保佑疫情趕快結束，也感謝樂成宮捐原訂支應遶境活動的500萬元，因北部已有學校停課遠距教學，中市府緊急採購3000多台平板電腦，市府將使用樂成宮捐贈經費，480萬元買480台平板電腦、20萬元買80支額溫槍。

「3月迎媽祖」是台灣揚名國際重要活動，台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」是地方重要宗教盛事，已超過百年歷史。

樂成宮董事長郭松益說，疫情仍相當嚴峻，不容輕視，決定取消遶境，捐部分遶境經費，發揚媽祖博愛精神。（編輯：李明宗）1090411

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