金門首輛高頂復康巴士到位 造福身心障礙者

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣政府今天獲浯島香蓮廟捐贈復康巴士，這是金門首輛的高頂復康巴士，升降平台長達135公分，可提供脊髓損傷患者舒適的乘坐空間。

社會處長董燊表示，金門屬偏鄉離島，交通較為不便，縣內身心障礙人口數有5852多人，去年度身心障礙者使用復康巴士高達1萬751餘人次；雖然今天再增一輛復康巴士，但以金門現有共10輛復康巴士，仍是不敷使用。

董燊指出，無障礙計程車在金門因需求量有限，業者參與無障礙接送服務意願不高；香蓮廟捐贈復康巴士益形可貴，社會處會妥為運用，為身心障礙朋友提升可近性服務，拓展社會參與。

捐贈儀式上午在金城鎮浯島香蓮廟舉行，由香蓮廟管理委員會主委楊耀芸等人共同將復康巴士的鑰匙及復康巴士模型車交給楊鎮浯，並由楊鎮浯回贈廟方「恩澤浯島」感謝牌和感謝狀。

金門縣向衛生福利部爭取購置的輔具專車，昨天完成車輛驗收程序，由楊鎮浯和董燊交由金門輔具中心運用；今天縣府又獲贈民間贈送復康巴士一輛，楊鎮浯形容這是金門社福的生力軍。

楊鎮浯說，社會福利和照顧需要民間共同參與，感謝廟方以購置土地結餘款捐贈縣府復康巴士，將可提供有身心障礙者更好的服務。今年信眾還願捐款除投入公益活動，並以「取之社會、用之社會」理念，捐贈復康巴士給縣府，盼造福身障朋友。

這輛高頂復康巴士供應商代表許峻彰說明，一般復康巴士升降平台最多在122公分上下，考慮脊髓損傷者需要乘坐高背或大型電動等輪椅，升降平台應在133公分以上，才能保障司機與乘客基本安全。今天捐贈的巴士升降平台長度達135公分，不但可以保障司機與身障者的安全，更可讓身障者乘坐舒適。（編輯：孫承武）1090411