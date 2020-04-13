澎湖居家檢疫僅剩2人 可望解除列管

（中央社澎湖縣13日電）武漢肺炎疫情持續，澎湖流行疫情指揮中心迄今共列管100多名有旅遊史的居澎湖家檢疫者僅剩2人，明天到期解除列管，居家檢疫將告一段落，其餘的10多人則在台居家檢疫後才能回到澎湖。

縣長賴峰偉表示，澎湖流行疫情指揮中心從今年1月22日開設已近3個月，澎湖累計至今有147位居家檢疫者。不過，自3月31日起，國外旅遊的澎湖鄉親，須在台灣本島的防疫旅館等居家檢疫14天後才能返澎措施後，原本在澎湖居家檢疫的民眾遞減，目前只剩下最後2人列管，明天若無健康狀況，都將解除列管。

另外，目前自國外旅遊或求學返國，在台灣本島居家檢疫的23名鄉親，16人住防疫旅館、4人住自己或親友住處、3人預約申請中。

賴峰偉表示， 武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）持續升溫，澎湖目前維持「零確診」。其中1月25日大年初一夜，三總澎湖醫院負壓病房收治4名疑似病例，所幸最後並非確診，最為震憾；陸續還傳有澎湖8名鄉親赴土耳其旅遊，居家檢驗為陰性等，對於迄今能維持零確診，他感謝「天佑澎湖」，以及所有居家檢疫者的配合。（編輯：孫承武）1090413