YouBike2.0擴建順序 北市盼8月底前有結果

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市交通局1月起在公館地區試辦YouBike 2.0，獲得正面迴響，16日起費率比照一代，前30分鐘收費5元。交通局表示，將討論擴建順序與設站原則，盼8月底前有結果。

交通局1月15日起在公館地區推動試辦YouBike 2.0，為期3個月，4月15日試用期滿，16日起調整費率比照為一代，前30分鐘5元。交通局運輸管理科長廖苑伶告訴中央社記者，下一步將走行政程序，包括契約變更、議會審查以及討論擴建順序和設站原則，盼8月底前有結果。

交通局資訊顯示，YouBike 2.0試辦以來，累積近50萬車次租借、使用人數逾6萬人，平均每車每日週轉率約10次以上，試辦期間針對使用民眾進行問券調查，服務滿意度逾9成。

廖苑伶也表示，試辦期間獲得正面迴響，會作為後續一代升級為二代的參考依據，會再做更細緻的討論，最終目標是全台北市的YouBike都換成2.0。

為與一代區隔，YouBike 2.0車身為白色，租借方式較多元，除悠遊卡租借，民眾可在手機下載App，使用掃描QR Code方式租借，臨時停車也不用再保管鑰匙，在車上拉起隨身鎖就可上鎖。

此外，2.0車柱無需電力，所以大街小巷都能裝設，訴求「更近更密」。（編輯：李亨山）1090413