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回應現金紓困訴求 蘇貞昌：讓有需要的勞工領
首頁 / 地方

安心即時上工新北逾700登記 盼推以工代賑

最新更新：2020/04/15 17:51

（中央社記者黃旭昇新北15日電）勞動部推出安心即時上工計畫提供新北市1000個職缺，已逾700人登記。市府今天盼望中央提供更多資源透過「以工代賑」更迅速到位補助，以免設限太多，補助看得到、吃不到。

新北市府表示，與中央合作自13日推出安心即時上工計畫，共計1000個職缺，將至各局處場館從事量體溫、消毒及行政庶務等工作，協助受疫情影響收入的勞工立即上工。

新北市政府就業服務處就業促進課告訴中央社，統計至今天下午3時共705人登記，且第一波登記者，今天已經開始上班。

勞工局就服處表示，計畫申請對象為登記日前6個月內，勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近一次月投保薪資於新台幣2萬3800元以下等資格者，可向各地就業服務站提出申請。

經審核符合資格者，每小時工資158元、每月最高80小時、薪資1萬2640元，工作期間最長6個月。

市府今天在「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第41次應變會議暨市政會議」表示，中央的新台幣600億元紓困計畫，分配到地方不到2%，地方直接面對基層，希望能夠看得到且實質獲得補助，協助企業體及辛苦勞工。

市府表示，依據勞動部的安心即時上工計畫申請條件，有些人無法符合資格，變成看得到、吃不到。許多小吃店、攤販、打工族、營造業的生計受影響。

市府盼中央擴大紓困計畫範圍，補助地方推出「以工代賑」方案，例如，提供打掃社區公園、環境衛生、協助獨居長者送餐等職缺，按日計酬，短期內先規劃3個月，後續視疫情狀況延長。（編輯：方沛清）1090415

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