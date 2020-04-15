國中校長戴粉紅口罩身教 邀同學合照推廣性平

彰化竹塘國中校長黃仲平（右）戴上粉紅色口罩，與學生合照，並把照片貼上個人臉書，成為性平教育最好示範。（黃仲平提供）中央社記者吳哲豪傳真 109年4月15日

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）粉紅色口罩近期引發討論，彰化竹塘國中校長黃仲平今天特別戴上粉紅色口罩站在校門口幫同學量額溫，也跟戴粉紅色口罩的學生合照，把照片貼上個人臉書，成為性平教育最好示範。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和其他官員，聽到有小男孩不願戴上粉紅色的口罩，特別在開記者會時戴粉紅色口罩，打破顏色性別刻板印象，引發風潮，也讓粉紅色口罩爆紅。

彰化竹塘國中學生今天早上要進校門前，發現校長也戴上粉紅色口罩幫每名學生量額溫，如果有男學生也戴粉紅色口罩上學，黃仲平就會和男學生合照，並把照片貼上臉書，有網友看到合照，留言直呼「校長很帥」。

黃仲平接受媒體聯訪時說，之前只有買到藍色或綠色的口罩款式，但昨天打開包裝一看，發現竟然是粉紅色的，感覺「出運了」，因此今天到學校時立即戴上粉紅色口罩，也跟戴上粉紅色口罩的同學合照。

黃仲平表示，其實之前就有看過男同學戴粉紅色口罩，也有人對有花紋或圖案的口罩不以為意，學校也有粉紅色班服，他認為應該是小男生對於顏色定義性別懵懂，才會排斥粉紅色的口罩。

黃仲平說，戴上粉紅色口罩除了推廣性平教育外，也強調台灣人人不僅買得到口罩，口罩還有不同花色，讓防疫日子也能多點樂趣。（編輯：洪學廣）1090415