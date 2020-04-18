屏府推防疫易讀版 協助智能障礙者認知

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）為了讓屏東縣境內4700多名智能障礙者能了解武漢肺炎及防疫，屏東縣政府製作防疫易讀版手冊，將資訊轉譯成簡易的文字，並配合圖片，讓智能障礙者認知，保護自己和家人。

縣政府社會處長劉美淑今天表示，這本取名為「安安告訴你-如何成為防疫小幫手」的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫易讀版手冊，特別邀請居住在社區中的3名智能障礙者，提出他們在閱讀過程看不懂的地方或如何修正才能理解內容，透過他們的指導及協助，讓這本手冊更能符合使用者的需要。

劉美淑說，屏東縣內有4768名智能障礙者，如何讓這群身心障公民獲得資訊機會及意見表達自由，是縣府推防疫易讀版的初衷；而易讀版的製作，特別強調要與心智障礙者共同合作產出，從所需的資訊到產出的文本需要經過心智障礙者審稿及品管，以便更符合使用者的需求。

劉美淑表示，這本手冊可當成心智障礙者的課程教材，除了在社會處網站公布外，也會有實體書本提供屏東縣各身障服務單位、特教學校、特教班、各家庭福利服務中心等單位；心智障礙者家屬可以上網讓他們在網站上或列印讓他們閱讀。

所謂「易讀」(esay-to-read)，是將複雜的資訊、艱澀難懂的文字，轉換成容易閱讀、便於理解的內容呈現出來，便利許多心智障礙者、長者、兒童、外籍人士等能獲取資訊。而易讀的製作，特別強調要與心智障礙者共同合作產出，從所需的資訊到產出的文本需要經過心智障礙者審稿及品管，便於更符合使用者需求。

易讀版手冊裡的圖片和文字，透過一名女性智能障礙者的角度，讓閱讀者從發現「台灣發生了什麼事？」、「認識甚麼是武漢肺炎」、「如何保護自己和家人」到記住「政府的提醒」，例如提到感染武漢肺炎病毒，手冊以淺顯易懂的文字說「自己會生病」、「年紀大或年紀小、身體不好的家人會生病」、「家人要照顧自己沒有辦法工作賺錢也會生病」。（編輯：孫承武）1090418