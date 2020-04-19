疫情衝擊餐廳叫苦 嘉義新人改先公證暫緩婚宴

（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）受武漢肺炎疫情影響，民眾不敢在密閉空間用餐避免群聚，造成餐廳門可羅雀，就連早已預訂的婚宴都延期，如嘉義市黃姓男子與外配妻子就先辦理公證，延到年底再辦喜宴。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，影響產業甚鉅，嘉義市忠孝路一家星級餐廳業者今天表示，2月起就有預訂的婚宴延期或取消，到3、4月更加明顯，與往年同期相比，婚宴預訂量至少減少一半，讓餐廳營運雪上加霜。

業者指出，雖然3、4月也有新人辦理婚宴，但桌數都在10桌左右，不過，新人親友都要配合餐廳防疫作為，量測體溫、酒精消毒，且要符合安全社交距離，若發燒就不能進入餐廳；另為挽救生意下滑，業者也推出平價便當，透過得來速或外送平台，讓民眾在家也能品嘗星級餐點。

嘉義市友忠路專門經營婚宴的業者楊金郎表示，餐廳2月還有零星生意可做，不過，自3月起就陸續接到新人預訂的婚宴要延期或取消，3到6月就有9成5取消或延期。

楊金郎進一步指出，自己因經營多家餐廳，1個月的員工薪資、租金及水電費等基本開銷，就達新台幣200萬元，目前只能硬撐吃老本，除期望疫情趕快平息，也希望政府能透過減稅等作為，協助相關業者度過這波難關。

嘉義市黃姓男子今年初前往越南，與外配妻子辦理結婚手續，原本這個月要辦喜宴，不過，考量群聚效應影響，婚宴延至年底辦理，還好印好的喜帖還沒發放；而外配妻子3月來台，並經居家隔離14天後，則先辦理相關手續，在台生活。

另有一名32歲蔡姓工程師去年底與相戀的大陸籍女友在台灣登記結婚，原預計今年3月辦婚宴，準備席開30桌，不過，他的大陸籍妻子在台開心過完農曆年後，原本返回大陸準備接父母和親友來台參加，卻因疫情衝擊導致中國大陸籍人士暫緩入境，無法帶親友來台，兩人只好延期到10月辦理。（編輯：洪學廣）1090419