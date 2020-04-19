新北推農業得來速 農會搶疫期零接觸商機

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市政府農業局今天表示，在疫情嚴峻下，多家農會合作推出「美味農業得來速」，藉由團購及臉書直播、行動支付等多項措施，希望能搶食疫期「零接觸商機」。

農業局表示，所謂「零接觸商機」就是近來因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，許多民眾選擇減少出門保護自己，用餐上也盡量採用外送及自炊等方式，造就特有的防疫「零接觸商機」。

為了爭取商機，農業局表示，新北市各農會及超市也跟上趨勢，與民眾一起展開防疫大作戰，推出「美味農業得來速」。

農業局表示，深坑區、淡水區、樹林區、金山區與板橋區等農會及超市都打出團購服務，尤其是在農會超市的臉書社團上也推出團購活動，舉凡洋蔥、鳳梨、小管及虱目魚等生鮮農漁產品，以及蔥抓餅、醉雞與米漢堡等各式熟食都能團購，在指定時間到超市取貨，搭配行動支付系統，方便又快速。

農業局表示，新北市農會與土城區農會也推出直播推銷，定期透過臉書直播方式向民眾介紹美味農特產品，並開放線上訂購宅配到府；新北市農會、板橋區及三芝區農會則推網路商城，讓民眾在家就可以逛超市，享有商品宅配服務，大大降低出門風險。（編輯：方沛清）1090419