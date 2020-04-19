澎縣放寬集會活動標準 室內60人戶外120人以下

（中央社澎湖縣19日電）因應台灣近期境內確診人數下降，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議宣布，將室內30人、戶外50人以下集會活動人數標準放寬1倍至室內60人、戶外120人以下，但遊客到澎湖旅遊一律戴口罩。

賴峰偉說，今年3月時為避免群聚感染，縣府提高防疫標準，將集會活動人數訂為室內30人、戶外50人以下，各宮廟慶典、機關團體都配合縣府政策，防疫期間停辦大型活動，共同守護澎湖安全，所以至今還保持零確診。

賴峰偉指出，台灣近期境內確診人數下降，因此縣府放寬活動人數至室內60人、戶外120人以下，各機關團體、宮廟各項活動遵照規範辦理，其中，最近的勞動節表揚大會，縣府也將依標準分梯表揚。

他進一步表示，澎湖進入觀光季，為預防無症狀隱性感染者，將全面勸導觀光客入境澎湖前往市區商圈、國家公園、傳統市場、密閉空間及人群聚集處務必戴口罩，維持社交距離，各商家店員也全面載口罩，並要求旅遊業者向遊客宣導防疫觀念，確保澎湖淨土安全。

另外，賴峰偉也提到，目前澎湖境內居家檢疫者已全都解除隔離，只剩15人入住台灣防疫旅館、在台自主檢疫3人。（編輯：洪學廣）1090419