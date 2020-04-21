視察染疫者足跡 黃偉哲盼勿處分說實話官兵

台南市長黃偉哲（前左）21日到新光三越台南新天地視察消毒清潔情形，與同行的台南市議員蔡旺詮（前右）等人在設有隔板的公共用餐區吃冰淇淋，示範安全用餐距離。中央社記者楊思瑞攝 109年4月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市長黃偉哲今天前往磐石艦染疫官兵曾到過的百貨公司，了解消毒情況。他說，若海軍當初沒有輕率放官兵下船，現在就不需要這樣，盼軍方確實檢討，但不能處分說實話的官兵。

敦睦艦隊武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID- 19）確診官兵足跡公布，新光三越台南新天地與南紡購物中心兩處大型百貨商場昨天都封館進行消毒。黃偉哲上午前往新光三越台南新天地，特地循確診者走過的路線巡視，還在同樣的商家消費、於公共用餐區用餐。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，疫調工作做得愈清楚、足跡愈詳實，就愈能減少傳染風險，但不了解軍方為什麼第一時間連軍艦上曾就診的人數、阿兵哥下船的時間都不清楚。若不是疫調人員詢問到單一的阿兵哥，才讓軍中失真的疫調曝光，若誠實的阿兵哥回部隊後受處分，那以後更沒有人敢講真話。

黃偉哲表示，軍方在幾次記者會中講的內容不一樣，這樣其實很不好，應該要如總統蔡英文所說，一次講清楚，才能重建國人信心。

他說，如果軍方當初沒有輕率放官兵下船，多等幾天等到檢疫完成，那他今天到百貨公司視察消毒情況等動作都是不需要的。更何況在敦睦艦隊航程中，船上就有官兵出現嗅覺喪失情況，醫官沒有在第一時間警覺，把有症狀的人送隔離，這點很難令人理解。

黃偉哲表示，事情已經發生就要積極面對。因為社區感染風險提高，台南市加強防疫，呼籲市民在接下來兩週的危險期內，出門就要無差別戴上口罩；到市場、夜市買餐點盡量外帶，如果要當場食用，務必保持社交距離。

他說，與百貨公司、賣場等地點相較，夜市仍是比較令人擔心的地方，而且沒有監視器，要做疫調也困難一些，民眾要提高警覺，不要不信邪。

黃偉哲表示，昨天民眾打1922專線通報，懷疑自己有疑似症狀的電話增加400多通，但經初步過濾後，應該都是「假警報」。對於可能發生的最壞情況，市府會依循中央的標準做好準備，但還不需要大張旗鼓進行演練，以免增加市民恐慌。（編輯：謝雅竹）1090421

台南市長黃偉哲（前中）21日前往新光三越台南新天地，視察敦睦艦隊染疫官兵曾走過的路線，確認消毒清潔情況。中央社記者楊思瑞攝 109年4月21日