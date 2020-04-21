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嘉市防疫升級 鼓勵民眾拒消費不戴口罩業者

最新更新：2020/04/21 16:10

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市防疫升級，市府鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」活動，若業者沒戴口罩，衛生局會先勸導，若屢犯不改，將依照傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

嘉義市政府今天在市務會議中宣布，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，要求嘉義市餐飲業者與熟食業者一律戴上口罩，市長黃敏惠鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」活動。

黃敏惠表示，防疫工作再升級，嘉義市人口密度是全台第二高城市，超過9成產業都是服務業。嘉義市幾家排隊名店發起「你不戴口罩、我不賣」，現在換市府鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」活動。

嘉義市衛生局長張耀懋指出，嘉義市餐飲業者戴口罩的比例相當高，希望不要讓少數餐飲業者成為防疫破口，業者戴上口罩才能讓民眾覺得安心。口罩不僅是風險感染的預防，更是後續業者自主健康管理與居家隔離的判斷標準。

張耀懋表示，有關「業者不戴口罩、我不買」第一波適用業者，包含餐飲、冷飲、小吃店、烘焙業、超商（市）、大賣場、傳統市場攤商等，即日起要求業者「全程戴口罩」，若沒戴上口罩，會先開立勸導單輔導改善，若屢犯不改，將依照傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1090421

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