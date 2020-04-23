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疫情嚴峻 花蓮支援防疫物資給德韓美3國姐妹市

最新更新：2020/04/23 16:36
花蓮縣政府匯集9000個口罩套、1500個護目鏡及防護衣等防疫物資，近日將陸續寄送給德、韓、美3個姊妹市，協助姊妹市對抗疫情，度過難關。中央社記者張祈攝　109年4月23日
花蓮縣政府匯集9000個口罩套、1500個護目鏡及防護衣等防疫物資，近日將陸續寄送給德、韓、美3個姊妹市，協助姊妹市對抗疫情，度過難關。中央社記者張祈攝　109年4月23日

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣政府月初收到德國斯坦柏格縣（Starnberg）姐妹市來信求助，防疫物資不足；縣府今天備齊護目鏡、防護衣及口罩套等物資，將陸續寄送給德、韓、美3個姐妹市。

德國斯坦柏格縣今年1月底發現首宗武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）案例，目前累積338人確診、近3000人居家隔離，醫療負擔大，醫療防護裝備短缺，縣長卡爾羅思（Karl Roth）月初透過我國外交部駐慕尼黑辦事處處長許聰明，向花蓮縣府求助。

Taiwan can help，徐榛蔚說，病毒無國界，防疫沒有局外人，縣府接到姊妹市的來函，很為當地情況憂心，第一時間就回函表達關心，並與慈濟慈善基金會等管道，於海外就近彙集防疫物資，在不影響縣內防疫物資準備下，盡力協助姊妹市度過難關。

花蓮縣政府共準備9000個口罩套、1500個護目鏡及防護衣等物資，近日內將快遞寄送給德國斯坦柏格縣、韓國忠清北道堤川市及美國加州天普市（Temple City）。

縣府民政處長江東成說，防疫物資優先提供給與花蓮交流密切、互動良好的姐妹市，未來若姐妹市還有防疫需求，不排除再啟動下一波的國際援助。（編輯：黃世雅）1090423

花蓮縣政府23日舉行捐贈姊妹市防疫物資記者會，縣長徐榛蔚（中）表示，縣府共準備9000個口罩套、1500個護目鏡及防護衣等物資，近日將快遞寄送給德國斯坦柏格縣（Starnberg）、韓國忠清北道堤川市及美國加州天普市（Temple City）。中央社記者張祈攝　109年4月23日
花蓮縣政府23日舉行捐贈姊妹市防疫物資記者會，縣長徐榛蔚（中）表示，縣府共準備9000個口罩套、1500個護目鏡及防護衣等物資，近日將快遞寄送給德國斯坦柏格縣（Starnberg）、韓國忠清北道堤川市及美國加州天普市（Temple City）。中央社記者張祈攝　109年4月23日

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