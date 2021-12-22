新北7+7方案118人篩陰返社區 加強監測防陰轉陽

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新北市長侯友宜（右）22日防疫會議表示，春節是返鄉高峰，他非常擔心桃園防疫旅館群聚事件重演，要注意回到社區的檢疫民眾健康管理，慎防「陰轉陽」的案例。中央社記者黃旭昇新北攝 110年12月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市府今天表示，至21日共採檢檢疫旅館各方案469人，PCR全數陰性，已電話衛教並開同住家屬自主健康管理通知書；民政局說，7+7方案共118人返回社區，將監測避免成為破口。

衛生局長陳潤秋今天上午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議中，報告春節專案整備情形表示，已媒合新店耕莘醫院、亞東醫院、新北聯醫三重院區、輔大醫院、恩主公醫院、淡水馬偕醫院、台大金山分院到檢疫旅館採檢。

陳潤秋說，針對春節專案採取A、B、C各類方案的檢疫民眾核酸檢測（PCR），20日共採檢213人、21日採檢256人，共469人全數都是陰性。除電話衛教並開立同住家屬自主健康管理通知書，也透過系統確認家人的疫苗接種紀錄。

市長侯友宜聽取報告表示，春節專案是返鄉人潮高峰，面對病毒來勢洶洶，千萬不能大意。他非常擔心桃園防疫旅館群聚事件重演，市政府觀光旅遊局要負起監督防疫旅館責任。

侯友宜說，對市府團隊的防疫作為有信心，但也不可掉以輕心，要注意回到社區的檢疫民眾健康管理，慎防「陰轉陽」的案例。他也說，疫情期間研究考核委員會、市府資訊中心，挑起防疫作為與管理系統的責任，開發遠距離關懷視訊系統「虛擬病房」，相當不容易。

春節返台檢疫「7+7」方案14日上路，國外入境旅客若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇入住防疫旅館7天後，7天返家加強版居家檢疫，7天自主健康管理。

民政局長柯慶忠報告，至21日止，採取C方案7+7進入新北社區居家檢疫人數共118人，都由專車接送回社區，將落實關懷追蹤，積極訪查避免成為防疫破口。

交通局長鍾鳴時表示，已規劃300輛防疫計程車，及10輛防疫大巴士，提供新北市境內集中載運服務，並在板橋江翠重劃區設接駁站，提供大巴士轉乘防疫計程車。

觀旅局長蔣志薇表示，32處防疫旅館提供3002個房間，目前入住率74%。防疫旅館從業人員97.36%完成接種第2劑疫苗，未完整接種第2劑人員，將定期快篩或暫調非第一線人員。

蔣志薇說，春節專案將加強稽查頻率，及檢查從業人員疫苗接種證明，也督導防疫旅館加強易感染場所的清潔消毒，落實控管各防疫動線。

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在疫苗接種方面，衛生局統計，以接種地的疫苗施打統計，至20日為止，完成第1劑接種的有81.39%涵蓋率，完成第2劑接種的有70.55%涵蓋率。

教育局長張明文說，校園同意接種第1劑達94.7%，第2劑為89.3%，部分學生因學測或參加運動賽事未接種。教育局持續至明年1月5日在校園接種第2劑，也會追蹤學生健康。接種後，2週內安排靜態教學課程，學生如有不適，可續請不列入出缺勤紀錄的疫苗假。（編輯：李錫璋）1101222