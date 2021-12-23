14家教會秀才藝 台東24日起鐵花新聚落慶耶誕

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）耶誕節即將到來，台東縣政府將於24日至26日晚間在鐵花新聚落舉辦歲末詩歌傳唱活動，邀請縣內14家教會一起秀才藝，歡迎大家欣賞教會為民眾精心準備的演出。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，隨著耶誕節來臨，濃厚溫馨的歡樂氛圍，讓疫情下的人們更珍惜身邊的朋友、家人，也更懂得感恩與惜福，縣府辦理一系列耶誕節活動及應景燈飾，讓民眾能感受快樂節慶氣氛，一掃疫情中的不愉快，同時迎接新年。

縣府文化處說明，耶誕節除了燈飾點綴及營造冬季耶誕氛圍，耶誕節慶歌曲更是不能缺少，也更能夠撫慰每一位民眾的身心靈，今年力邀14家教會一同演奏及合唱，也有舞蹈、戲劇表演，讓今年的耶誕節有不一樣的回憶。

活動首場將於12月24日晚上7時開始，由台東浸信會帶來祝福詩歌與舞蹈開場，豐里浸信會、布農部落、中華基督教葡萄園之家全人關懷協會等接力演出。25日則由台東回響樂團表演法式三重奏、台東興起教會、台東靈糧堂、博愛浸信會、豐田讚美浸信會等，分別展演精彩詩歌、戲劇及旗舞表演。

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而最終場26日以瑞源基督長老教會開場，將帶來烏克麗麗溫馨曲目的演出，豐谷基督長老教會、石山基督長老教會、比那斯基基督長老教會、馬蘭基督長老教會等，則分別以樂團、舞蹈及詩歌合唱表演，最後再由里福里福克基督長老教會帶來阿美族傳統樂器與演唱，為耶誕佳節畫下美好句點。

另外，台東縣歲末除了耶誕教會演唱外，12月31日在台東市轉運站後方草皮也準備了派對活動，總共有「女力」、「搖滾」、「電音」及「新年」四大主題，從晚上6時開始一路陪大家high到2022。（編輯：陳仁華）1101223