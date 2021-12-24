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就職3年 楊文科：持續落實「老中青幼通通照顧」

2021/12/24 15:14（12/24 16:31 更新）
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新竹縣長楊文科（中）就職滿3週年，24日報告施政成果，包含推動AI智慧園區廠商進駐、建設焚化爐與生命紀念園區等，以開源節流、招商引資，為竹縣創造就業機會及產值。中央社記者郭宣彣攝 110年12月24日
新竹縣長楊文科（中）就職滿3週年，24日報告施政成果，包含推動AI智慧園區廠商進駐、建設焚化爐與生命紀念園區等，以開源節流、招商引資，為竹縣創造就業機會及產值。中央社記者郭宣彣攝 110年12月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣長楊文科就職滿3週年，今天報告施政成果，包含推動AI智慧園區廠商進駐、建設焚化爐與生命紀念園區等，以開源節流、招商引資，為竹縣創造就業機會及產值。

新竹縣政府今天辦理施政報告記者會，縣長楊文科與議長張鎮榮、副議長王炳漢及縣府團隊點亮燈柱，會中楊文科向縣民表示，將持續落實「老中青幼通通照顧」施政核心目標，為新竹縣未來30年榮景打拚。

楊文科致詞指出，他推動竹縣各項社會福利，每年以成長新台幣1億元幅度持續增加，包含新生兒營養補助、老人年金、學生免費營養午餐加碼有機蔬菜等福利政策，並訂有排富機制。

他說，明年元旦起，針對民國94年8月1日之後才居住到新竹縣，且連續設籍10年以上65歲以上長者，每人一年1萬元的敬老重陽金。

楊文科表示，建設部分，包含有AI智慧園區公共工程完工，第一家緯創資通開始動工建廠，其他3家預計113年下半年完工營運，還有興建生命紀念園區與焚化爐等。

打造優質育兒環境，楊文科說，目前進行成功國中擴建、勝利國中、嘉豐國小興建，以及文小二、文小三規劃，滿足就近入學需求。

楊文科指出，在休閒遊憩方面，打造竹北東興圳水圳公園、竹東台泥共融式特色公園，後續規劃22座特色公園，此外，在新豐鄉也規劃海岸發展計畫，翻轉過去被忽視的新豐海岸區。（編輯：李錫璋）1101224

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