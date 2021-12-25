徐榛蔚就職3週年婦幼親創園區揭幕 避談連任規劃

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花蓮縣長就職3週年結合婦幼親創園區開幕活動25日上午同步舉行，對於被問到是否爭取連任，縣長徐榛蔚（前右2）沒有正面表態，僅表示會努力做好每一天。中央社記者張祈攝 110年12月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮縣政府活化閒置校園，改建為「婦幼親創園區」開設全年齡共學空間等設施，今天開幕活動適逢縣長徐榛蔚就職3週年，被問到是否爭取連任，徐沒有鬆口，僅說會努力做好每一天。

縣長就職3週年結合婦幼親創園區開幕活動今天上午同步舉行，徐榛蔚率局處首長報告施政亮點，國民黨籍立委傅崐萁、鄭天財及地方民意代表到場致意。

徐榛蔚接受媒體採訪表示，她的座右銘是「安於守分」，努力落實這塊土地家人的託付，一步步落實完成，看到家人臉上的笑容，就是最大的滿足，相信腳步不會停止，縣府會不斷轉動向前走。

被問到是否要爭取連任，徐榛蔚僅說，「會努力做好每一天」沒有正面表態。

婦幼親創園區位於花蓮市府後路，原為民族國小校區，自民國79年廢校後，國立花蓮特殊教育學校美崙校區接手使用至97年後遷校，縣府委託宏達基金會辦理國小學生英語體驗營隊，於109年9月場地合約到期搬遷，由縣府接手活化。

校區佔地約5500坪，其中教室區為美援時期的建物，類美國鄉村風格的迴廊式平房，經縣府規劃為婦幼主題館、共學共享空間、會議室、烘焙教室及遊憩空間等。

花蓮縣政府社會處長陳加富接受媒體採訪指出，婦幼親創園區提供全年齡層使用，未來會開設不同年齡層的課程，家長上課時間，周邊設施可提供小孩、長輩等成員使用。

陳加富指出，未來會設置租用及管理辦法，提供個人及團體租用，試營運期間會不定期推出活動課程，預計農曆年後正式啟用，初步規劃開放時間為每週二至週六。（編輯：黃世雅）1101225

花蓮縣政府活化閒置校園，改建為「婦幼親創園區」開設全年齡共學空間等設施，25日揭幕，預計農曆年後正式啟用。中央社記者張祈攝 110年12月25日