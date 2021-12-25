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因應春節返鄉 花蓮推出到點PCR採檢

2021/12/25 15:24（12/25 15:31 更新）
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花蓮縣衛生局25日指出，為讓鄉親安心返家過年，花蓮防疫旅館數量已擴增至11家、441間房，防疫計程車也增加至30輛，醫療團隊調整為「到點PCR」採檢，直接進入防疫旅館採檢，檢疫者不需往返醫院。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 110年12月25日
花蓮縣衛生局25日指出，為讓鄉親安心返家過年，花蓮防疫旅館數量已擴增至11家、441間房，防疫計程車也增加至30輛，醫療團隊調整為「到點PCR」採檢，直接進入防疫旅館採檢，檢疫者不需往返醫院。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 110年12月25日
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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）春節國人返台，花蓮縣政府擴增防疫旅館、計程車數量，即日起至明年2月14日，醫療團隊也會直接進入防疫旅館PCR採檢，不需往返醫院，若當日採檢陰性，隔日即可返家繼續檢疫。

中央自12月14日至民國111年2月14日推出春節COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫專案，為14+0+7、10+4+7及7+7+7共3方案併行，花蓮縣政府統計，截至23日，選擇10+4+7有20人，選擇7+7+7方案有29人。

花蓮縣衛生局發布新聞稿指出，為讓鄉親安心返家過年，花蓮防疫旅館數量從8家234間擴增至11家441間；防疫計程車從8輛增加至30輛；醫療團隊也調整為「到點PCR」採檢，直接進入防疫旅館採檢，檢疫者不需往返醫院。

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花蓮縣衛生局長朱家祥表示，入境檢疫者入住防疫旅館時，需填寫聲明切結書，確認入境方案及返家檢疫處所地址，檢疫者返家前除了當日PCR採檢結果需為陰性外，事前訪查作業需完成且訪查紀錄為符合狀況，才會讓檢疫者搭乘防疫計程車返家續檢疫。

花蓮縣衛生局指出，對於在宅檢疫處所，花蓮全面實施事前訪查作業，要求檢疫者遵循中央檢疫規範及採檢作業，返家檢疫後，須落實1人1戶原則，若為1人1室，同住家人也須施打完2劑疫苗且滿14天，並設有獨立衛浴等規範。（編輯：黃世雅）1101225

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