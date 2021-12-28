南投好食民宿認證增至65家 縣府力推優質吃住

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南投縣政府推動「好食民宿」認證標章，今年新增15家業者通過評審，另28家屆滿但通過複查延續認證，28日共43家業者獲得授證，目前南投縣「好食民宿」共達65家。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 110年12月28日

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣政府今天指出，「好食民宿」認證標章獲響應，今年新增15家業者通過評審，另28家屆滿但通過複查延續認證，讓「好食民宿」達65家，歡迎國人體驗南投優質民宿與美食。

行銷及輔導觀光產業與在地農產結合、提高附加收益，南投縣政府、南投縣民宿觀光協會於公元2016年起推動「好食民宿」認證標章，今天在日月潭某家飯店舉辦年度授證典禮暨農特產媒合會，南投縣政府觀光處長陳志賢代表南投縣長林明溱頒給獲獎者，期許攜手提升品牌知名度。

陳志賢致詞時表示，觀光、農業是南投縣發展重點，透過「好食民宿」計畫有效建立農產通路，同時提高民宿業附加價值，縣府將持續行銷並輔導產業升級轉型，增加更多深度體驗遊程，例如與休閒農業區合作「食材旅行」等，同時持續創造觀光新亮點，例如九九峰遊憩園區。

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陳志賢說，「好食民宿」認證今年新增15家業者通過遴選，另有28家民宿標章效期屆滿經審查通過而延續認證，今天共43家業者獲得授證。目前南投縣「好食民宿」共達65家，分布在埔里鎮17家、仁愛鄉16家、魚池鄉14家、鹿谷鄉9家、集集鎮5家、竹山鎮3家、水里鄉1家。

根據南投「好食民宿」網站介紹，這項品牌識別透過第三公正單位到民宿實地評核，檢視餐食、服務，並輔導民宿使用南投在地安全食材製作餐食，同時活化民宿閒置角落建置販售空間，分享友善小農栽作的新鮮時令蔬果或展現在地工藝，滿足旅客特色送禮需求。（編輯：戴光育）1101228