基隆城市新Logo登場 9微笑浪花呈現多元特色

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基隆市政府28日發表城市品牌Logo，市長林右昌（圖）表示，設計理念以Keelung（基隆）字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩顏色組合，呈現基隆多元具活力的城市特色。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 110年12月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市政府今天發表城市品牌Logo，市長林右昌表示，設計理念以 Keelung（基隆）字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，呈現基隆多元具活力的城市特色。

林右昌透過新聞稿表示，基隆新Logo設計理念，以 Keelung字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩顏色組合，翠綠象徵山城，金黃象徵朝陽，墨黑象徵碳礦，暖紅象徵活力，湛藍象徵基隆獨有深水海港。整體設計明亮、有活力，而活力是來自基隆豐厚自然景觀、人文歷史，表現出基隆市多元發展與澎湃活力城市特色。

林右昌說，K Logo底下的標語a city full of一個城市充滿著，蘊含著無限可能，「基隆是個什麼樣的城市，由大家一起來定義」，而明年4月22日到5月2日將舉辦的城市博覽會，讓整個基隆變成大型展場，無論是白天夜晚或海濱山岳，都將散發基隆獨特「港、城、丘」城市魅力，以嶄新姿態呈現台灣頭新氣象。

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此外，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「魅力基隆，全新感受」活動將在30日當天登場，快閃團隊會不定時出沒在人潮聚集點，例如海洋廣場、東岸商場前、基隆火車站南站、廟口夜市、市政府前。

民眾只要與基隆Logo K拍照合影，並在臉書Facebook粉絲專頁「魅力基隆」按讚，留下對於基隆的印象，就贈送限量版基隆椪糖與跨年限定海報，盼藉此活動，加深民眾對基隆新Logo的印象，並參與31日舉辦的「搖滾基隆大步走」跨年晚會。（編輯：方沛清）1101228